Manchester City sans souci, Stoke déjà sorti

Manchester City, victorieux de Burnley (4-1), a passé sans encombre le troisième tour de la Coupe d'Angleterre samedi, ce qui n'a pas été le cas de Chelsea, Leicester, Swansea et Bournemouth, obligés de rejouer contre des clubs de division inférieure. Stoke a même été éliminé.

La Cup n'a pas grippé la machine à gagner mancunienne. Les Citizens, menés dès la 25e minute après une erreur défensive, ont renversé les Clarets peu avant l'heure de jeu grâce à un doublé d'Agüero en deux minutes (56, 58).

Sané (71) et Bernardo Silva (82) ont complété le score. Le match a été marqué par la brouille entre Pep Guardiola et Sean Dyche, alors que l'entraîneur de Burnley était furieux après l'égalisation, obtenue sur un coup franc joué trop vite selon lui et ses joueurs.

Comme Liverpool et Manchester United, qualifiés vendredi après leurs succès respectifs contre Everton et Derby (D2), Watford, Huddersfield, West Bromwich Newcastle et Southampton se sont qualifiés pour les seizièmes de finale, en s'imposant contre des équipes de divisions inférieures.

Pour les autres membres de l'élite, le plan de faire tourner les effectifs pour reposer les joueurs après le marathon de décembre n'a pas fonctionné. Et les voilà obligés de disputer une seconde manche...

A commencer par Chelsea, incapable de battre Norwich (0-0) sur la pelouse du pensionnaire de D2. Et ce, malgré la présence des Cahill, Bakayoko, Drinkwater, Willian et Pedro.

Une formalité que n'a pas non plus pu accomplir Leicester, tenu en échec (0-0) par Fleetwood (D3), l'ancien club de Jamie Vardy, laissé au repos.

Bournemouth devra rejouer sur la pelouse de Wigan (D3) après son match nul (2-2), tout comme Swansea, qui devra se déplacer chez le leader de la D2, Wolverhampton (0-0).

C'est terminé en revanche pour Stoke, qui tombe dès son entrée dans la compétition. Les Potters, à la dérive en championnat, ont été battus (2-1) par le très modeste Coventry, pensionnaire de quatrième division. Un résultat qui pourrait, selon la presse britannique, sonner la fin du règne de Mark Hughes à la tête de Stoke.