Voici un résumé de toute l'action qui s'est déroulée dans la Ligue nationale de hockey le 5 janvier 2018.

Résultats (équipes à domicile en majuscules)

Pittsburgh 4 – NEW YORK (ISLANDERS) 0

– NEW YORK (ISLANDERS) 0 San Jose 5 – OTTAWA 6 (prolongation)

(prolongation) Floride 2 – DETROIT 4

Buffalo 3 – WINNIPEG 4

Vegas 5 – CHICAGO 4

Duchene scelle l’issue du match

Les Sénateurs ont surmonté des déficits de 1-0, 4-1 et 5-2 avant que Matt Duchene (2B, 1A) ne marque le but de la victoire en prolongation face aux Sharks. Duchene a trouvé le fond du filet après seulement sept secondes en prolongation, à une seconde de réaliser le but le plus rapide en prolongation en saison régulière (six secondes par Andreas Athanasiou, des Red Wings, mercredi dernier, face aux Sénateurs).

Les Sénateurs ont remporté un match après avoir tiré de l’arrière par trois buts après 40 minutes de jeu pour la troisième fois de leur histoire, selon Elias Sports.

Les Golden Knights, toujours à 100 km/h

Reilly Smith (1B, 2A) a marqué le but gagnant avec 6:07 à faire en troisième période et les Golden Knights ont porté à 13-1-1 leur fiche à leurs 15 derniers matchs.

Les Golden Knights sont au sommet du classement de l’Association de l’Ouest, en raison d’une récolte de 58 points et 28 victoires. Depuis 1967-1968, seulement deux équipes ont remporté plus de gains à leur saison inaugurale.

Malcolm Subban a maintenant une fiche de 11-2-0, une moyenne de buts alloués de 2,38 et un taux d’efficacité de ,918 cette saison.

Blanchissage pour les Penguins

Sidney Crosby (1B, 3A) a participé aux quatre buts des Penguins face aux Islanders pour rebondir après une défaite de 4-0, la veille.

Crosby a amassé 33 buts et 74 aides en 60 parties face aux Islanders, son plus haut total face à la même formation, selon Elias Sports.

De plus Crosby a réussi la 31e partie de quatre points ou plus. Aucun autre joueur n’en a réussi plus depuis 2005-2006.

Sidney Crosby s'amuse face aux Islanders - TVA Sports

Victoires pour les Jets et Red Wings

Bryan Little a marqué le but gagnant en début de troisième période et Connor Hellebuyck a réalisé 26 arrêts pour aider les Jets à maintenir un dossier de 15-3-1 à la Bell MTS Place.

Henrik Zetterberg a amassé la 600e mention d’aide de sa carrière pour aider les Red Wings à remporter un quatrième gain consécutif. Le Suédois est devenu le sixième joueur de l’histoire de l’organisation à atteindre ce plateau.

Match de samedi

St. Louis @ Philadelphie (13h00)

Edmonton @ Dallas (15h00)

Caroline @ Boston (19h00)

Vancouver @ Toronto (19h00)

Tampa Bay @ Ottawa (19h00) À TVA SPORTS

New York (Rangers) @ Arizona (20h00)

Minnesota @ Colorado (21h00)

Anaheim @ Calgary (22h00)

Nashville @ Los Angeles (22h30)

Des séquences en jeu

Les Bruins tenteront d’étirer à 10 leur séquence de matchs avec au moins un point alors qu’ils accueillent les Hurricanes. Les Bruins ont remporté leurs quatre dernières parties à domicile, dominant leurs adversaires 17-5. Le gardien des Bruins Tuukka Rask n’a pas accordé plus d’un but à ses cinq dernières sorties et affiche un dossier de 11-0-1 à ses 12 dernières décisions.

L’attaquant des Hurricanes Sebastian Aho a obtenu au moins un point à ses six derniers matchs.

Le gardien des Hurricanes Cam Ward a permis à son équipe d’amasser au moins un point à ses 10 dernières sorties.

L’Avalanche (4) et les Blues (3) mettent leur séquence de victoires en jeu.

Les Kings tenteront d’améliorer leur séquence de six parties à domicile avec au moins un point.