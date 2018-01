Les Falcons s'imposent face aux Rams

Les Falcons d’Atlanta ont atteint le second tour des éliminatoires de la NFL grâce à une victoire de 26-13 contre les Rams, samedi à Los Angeles.

Comme les Falcons sont l’équipe la moins bien classée à s’être qualifiée en séries dans l’Association nationale, ils croiseront le fer avec les favoris, les Eagles de Philadelphie, samedi prochain.

Une des clés du gain des Falcons a été de limiter l’impact du porteur de ballon étoile Todd Gurley. Celui-ci a tout de même récolté 101 verges de gain en 14 courses, mais il n’a inscrit aucun majeur. En saison régulière, il avait obtenu 13 touchés au sol et six touchés par la passe. Le quart-arrière des Rams, Jared Goff, a tout de même bien paru dans la défaite avec 259 verges de gain, un touché et aucune interception.

Du côté de l’attaque des Falcons, Julio Jones a capté neuf des 21 passes complétées du quart Matt Ryan pour des gains de 94 verges et un touché. L’autre majeur des vainqueurs a été inscrit au sol par Devonta Freeman.

Le botteur Matt Bryant a réussi ses quatre tentatives de placement.

Les Rams prenaient part aux séries pour la première fois depuis 2004. Après une campagne peu mémorable à leur retour à Los Angeles en 2016 (4-12), ils ont causé la surprise cette saison en décrochant le titre de la section Ouest de l’Association nationale.