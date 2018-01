Les Chiefs ouverts à l'idée de transiger leur quart-étoile Alex Smith

Défaits par les Titans du Tennessee 22-21 au premier tour des éliminatoires de la NFL, les Chiefs de Kansas City pourraient afficher un visage différent à l'ouverture de la prochaine saison.

Selon Ian Rapoport du réseau NFL Network, le troupe de Laurent Duvernay-Tardif pourrait transiger son quart-étoile Alex Smith.

The #Chiefs are open to trading QB Alex Smith this offseason. Keep an eye on the #Browns & GM John Dorsey and the #AZCardinals, who called about Smith when the #49ers traded him: https://t.co/0rd4hhjGwh