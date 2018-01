L'ancien officiel de la LNH Bruce Hood est décédé

L’ancien officiel de la Ligue nationale de hockey (LNH) Bruce Hood est décédé des suites d’un cancer de la prostate, vendredi, à l’âge de 81 ans.

C’est lui qui était en poste lors du fameux match du Vendredi saint qui a opposé le Canadien de Montréal aux Nordiques de Québec.

«Pendant 21 saisons, Bruce Hood a amené du professionnalisme et de l’intégrité à chaque match auquel il a participé et a su gagner le respect des joueurs, des entraîneurs et des directeurs généraux, a expliqué le commissaire de la LNH Gary Bettman par voie de communiqué.

«En plus de bien contrôler les matchs, il était toujours calme et il était à son meilleur lorsque la pression était à son maximum.»

Au total, Hood a arbitré 1033 matchs de saison régulière et 157 de séries éliminatoires.