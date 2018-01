Kyrie Irving : l’équipe avant tout

Depuis son arrivée avec les Celtics de Boston, Kyrie Irving a appris à accorder plus d’importance aux succès de son équipe qu’à ses performances individuelles.

«Plus jeune, je donnais trop d’importance à ma performance dans un match. Je me disais que si je ne connaissais pas une bonne performance offensive, ce serait la fin du monde, a-t-il expliqué au réseau ESPN. Ça prouve à quel point je suis passionné par ce sport.

Mais maintenant, j’ai une meilleure vue d’ensemble. Tant que je peux avoir un impact en défense ou en attaque et aider l’équipe à gagner, c’est tout ce qui compte.»

«Les statistiques, et tout le reste, peuvent te faire dévier de cet objectif», a-t-il ajouté.

Les Celtics, qui occupent le premier rang dans l’Association de l'Est de la NBA, devant les Raptors de Toronto et les Cavaliers de Cleveland, ont fait l’acquisition du meneur de jeu étoile cet été. En retour, les Cavaliers ont obtenu Isaiah Thomas, Jae Crowder, Ante Zicic et un choix de première ronde des Nets de Brooklyn qui appartenait aux Celtics.

En étant échangé, Irving n’a pas seulement quitté les Cavaliers, mais également le meilleur joueur de sa génération, LeBron James. Cette transition lui a permis de se concentrer davantage sur les succès collectifs.

«Je ne sais pas à quel moment spécifiquement cela s’est produit, mais j’ai appris à le faire cette saison», a-t-il dit.

Irving récolte en moyenne 24,2 points par matchs cette saison. Il s’agit d’une légère baisse par rapport à la campagne 2016-2017, sa meilleure en carrière, au cours de laquelle il avait inscrit 25,2 points par rencontre.

Dans le cadre de la visite de son ancienne équipe à Boston, mercredi, le meneur n’a inscrit que 11 points dans une victoire de 102-88 des siens. Il a toutefois amassé neuf rebonds et six mentions d’assistance dans la rencontre.

Les Celtics affrontent les Nets, à Brooklyn, samedi.