Jagr et les Flames en voie de couper les ponts?

Le légendaire attaquant de 45 ans Jaromir Jagr et les Flames seraient en pourparlers dans le but de se séparer.

C’est ce que rapporte le journaliste de Sportsnet Elliotte Friedman.

From Headlines: CAL/Jagr working on an exit. Jagr deserves to be treated w/respect and agent has permission to talk to other clubs. Nothing materialized yet, but time in CAL is drawing to an end. There is believed to be European interest.