Dominique Ducharme ne reviendra pas derrière le banc d’Équipe Canada junior

Dominique Ducharme ne reviendra pas avec Équipe Canada junior. La médaille d’or remportée par Équipe Canada junior vendredi soir lui a permis de mettre le point final à un chapitre qui a débuté il y a trois ans, en Finlande, lors du décès subit de son père.

Le 29 décembre 2015, peu de temps après une victoire face à la Suisse lors du Championnat mondial junior présenté à Helsinki en Finlande, Ducharme apprenait que son père, Jacques, était décédé subitement. L’entraineur, qui agissait alors à titre d’adjoint à Dave Lowry, avait tout de même décidé de demeurer avec l’équipe dans l’espoir de ramener une médaille d’or en l’honneur de son père.

Mission accomplie

L’équipe avait finalement connu un tournoi difficile et s’était inclinée en quarts de finale. Ducharme avait par la suite accepté d’être l’entraineur-chef de l’équipe pour le tournoi de l’an dernier, disputé chez lui, à Montréal, ainsi qu’à Toronto. Encore une fois, l’or lui avait échappé.

«C’est fantastique. Ça ferme un chapitre, a-t-il lancé vendredi soir après la victoire. En Finlande, j’étais resté avec l’équipe car je voulais lui ramener une médaille (à mon père). L’an dernier, à Montréal, je me disais que c’était un bon endroit étant donné qu’il était un partisan du Canadien. De le faire chez nous aurait été un bon moment. Maintenant, de le faire ce soir, ça ferme un chapitre. Tu ne peux pas mettre de mots pour décrire tous les efforts qui ont été mis par les dirigeants», a-t-il mentionné, ajoutant un peu plus tard qu’il avait probablement dirigé son dernier match avec ÉCJ.

Page tournée

En plus d’avoir finalement fermé ce chapitre de sa vie, Ducharme, ainsi que les sept joueurs qui étaient de retour de l’édition de l’an dernier, ont pu récolter ce qui leur avait échappé par un seul but en tirs de barrage l’an dernier, la médaille d’or.

«Je voyais les Suédois ce soir et je comprenais comment ils se sentaient, a reconnu l’entraineur qui retournera maintenant à Drummondville pour diriger les Voltigeurs. Ils étaient si près. Ce tournoi te fais vivre des émotions tellement hautes mais aussi tellement basses quand tu ne termines pas avec la médaille que tu veux. Quand tu la gagnes, tu la savoures.»

Ducharme a d’ailleurs salué le travail des 22 joueurs qui ont fait partie d’Équipe Canada junior cette année.

«Ils arrivent et jouent tous des grosses minutes avec leurs équipes junior, ils jouent en avantage et en désavantage numérique. Ce sont tous des joueurs dominants. Là, ils arrivent ici et doivent accepter de jouer moins et de prendre un rôle différent. Ils ont tous embarqué là-dedans.»