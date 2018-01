Carey Price brille par son absence

Le gardien Carey Price est absent de l'entraînement de samedi en raison d'un virus, a-t-il été annoncé.

L'homme masqué des Canadiens de Montréal a offert sa meilleure performance de la saison face au Lightning de Tampa Bay, jeudi, en repoussant 44 tirs dans une victoire éclatante de 2-1, en tirs de barrage.

Le CH bénéficie d’un rare samedi soir de congé, avant d’accueillir les Canucks de Vancouver au Centre Bell, dimanche.

Le capitaine Max Pacioretty formait toujours un trio composé de Philip Danault et de Charles Hudon, tandis que Jonathan Drouin était toujours entouré d’Alex Galchenyuk et d’Arturri Lehkonen.

La décision à savoir si Price disputera le match face aux Canucks sera prise dimanche. Si le numéro 31 ne peut revêtir son uniforme, Antti Niemi sera en poste devant le filet.

Bryce Luker est le gardien auxiliaire en remplacement de Carey Price aujourd'hui à l'entraînement.



