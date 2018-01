Canadiens: deux canons décevants

Max Pacioretty et Jonathan Drouin devraient en théorie transporter l’attaque des Canadiens de Montréal sur leurs épaules. Le capitaine et l’ancien du Lightning de Tampa Bay ont pourtant connu un passage à vide lors de la deuxième tranche du bulletin. Ils méritent par conséquent la pire note possible, soit un E.

Parmi les derniers de sa classe après le premier quart de la saison, Carey Price a retrouvé un rang plus logique pour lui avec une note de A. Jon Cooper a parfaitement décrit Price après une rencontre à Tampa en disant qu’il était redevenu Carey Price.

Après Price, deux membres du quatrième trio ont obtenu des notes de A, soit Nicolas Deslauriers et Daniel Carr. Les deux anciens du Rocket de Laval ont grimpé dans la hiérarchie de l’équipe. Les bonnes évaluations de Deslauriers et de Carr sont aussi une illustration d’un passage à vide pour plusieurs attaquants de l’équipe.

L’espoir d’une participation aux séries pour le CH devient maintenant illusoire à la mi-saison. Il n’y aura pas de miracle.

CLASSE A

31 Carey Price

17 pj | 9-7-1 | 2,38 | ,929 | 1 JB

Depuis son retour d’une mystérieuse blessure au bas du corps, Carey Price a retrouvé son aplomb. Il joue comme le Price des beaux jours, mais il ne signe pas autant de victoires en raison de l’attaque déficiente de son équipe.

20 Nicolas Deslauriers

19 pj | 4 b | 3 a | 7 pts | +9

Depuis son rappel du Rocket de Laval le 16 novembre, Deslauriers a tout fait pour gagner la confiance de Claude Julien. Il a dynamisé le quatrième trio avec son énergie et sa passion.

43 Daniel Carr

14 pj | 3 b | 7 a | 10 pts | +4

On l’avait pratiquement oublié. À l’image de Deslauriers, Carr a saisi sa chance après son rappel du Rocket. Pour un ailier du quatrième trio, il a pratiquement amassé un point par rencontre.

CLASSE B

11 Brendan Gallagher

20 pj | 7 b | 1 a | 8 pts | -6

Gallagher n’a pas un talent fou, mais il a du cœur. Dans cette deuxième tranche du calendrier, il a dominé l’équipe avec sept buts.

41 Paul Byron

20 pj | 5 b | 3 a | 8 pts | -3

Byron a connu des soirées plus discrètes, mais il reste l’un des joueurs les plus fiables. Il n’abandonne pas le navire.

65 Andrew Shaw

20 pj | 6 b | 4 a | 10 pts | -1

Shaw a compris un principe. Pour marquer un but dans la LNH, tu dois te tenir près du gardien adverse et accepter de payer le prix. Il remplit son rôle.

24 Phillip Danault

20 pj | 4 b | 6 a | 10 pts | +4

Utilisé au centre d’Alex Galchenyuk ou de Max Pacioretty, Danault fait de son mieux. Il travaille aussi fort et il obtient ses points à un rythme décent.

42 Byron Froese

15 pj | 1 b | 6 a | 7 pts | +6

Froese a sauté son tour à quatre reprises lors des cinq derniers matchs. Mais avant de prendre le chemin de la passerelle de presse, il réalisait un boulot très honnête au centre de la quatrième unité.

54 Charles Hudon

18 pj | 2 b | 6 a | 8 pts | -2

Hudon n’a pas des chiffres magiques, mais il obtient ses chances. Il n’a pas peur de se sacrifier pour le bien de son équipe. Il a même laissé quelques dents sur la glace à Ottawa.

37 Antti Niemi

3 pj | 0-1-1 | 2,61 | ,925 | 0 JB

Il n’y avait pratiquement pas d’attentes avec Niemi. À ses deux seuls départs contre les Stars à Dallas et les Oilers à Edmonton, le Finlandais a limité les dégâts en réalisant plusieurs arrêts importants. Marc Bergevin lui a fait une place pour la fin de l’année en échangeant Al Montoya aux Oilers.

CLASSE C

27 Alex Galchenyuk

20 pj | 5 b | 9 a | 14 pts | -7

Galchenyuk est capable du meilleur comme du pire. Il domine l’équipe pour cette deuxième tranche de la saison avec 14 points. Claude Julien lui a souvent reproché son manque de combativité le long des rampes.

26 Jeff Petry

20 pj | 2 b | 7 a | 9 pts | -12

Il y a une statistique qui fait peur avec Petry et c’est son dossier des plus et moins. Il a terminé la deuxième portion du calendrier à -12 et il est à -23 cette saison. En l’absence de Shea Weber, il joue toutefois de grosses minutes.

8 Jordie Benn

20 pj | 3 b | 2 a | 5 pts | +4

Benn a déjà égalé sa marque personnelle avec quatre buts depuis le début de l’année. L’ancien des Stars n’est cependant pas assez constant à la ligne bleue. Il n’est pas dans la bonne chaise au sein d’un premier duo.

6 Shea Weber

6 pj | 2 b | 1 a | 3 pts | -1

Weber cachait une blessure au pied gauche depuis le premier match de la saison. Il a fini par déclarer forfait lors du voyage de l’équipe dans l’Ouest canadien. Son absence fait très mal.

CLASSE D

22 Karl Alzner

20 pj | 0 b | 1 a | 1 pts | -4

Marc Bergevin a parié sur Alzner pour les cinq prochaines saisons. L’ancien défenseur des Capitals de Washington passe plus de 20 minutes en moyenne sur la glace, mais il est à l’origine de trop de revirements.

21 David Schlemko

14 pj | 0 b | 1 a | 1 pts | +6

Blessé à la main droite dans les premières semaines de la saison, Schlemko était un défenseur très attendu. Il a un brin stabilisé la ligne bleue du CH, mais il ne fait rien de révolutionnaire.

28 Jakub Jerabek

15 pj | 0 b | 0 a | 0 pts | +3

Jerabek a fait ses premiers pas avec le Tricolore lors de la visite à Nashville. Le Tchèque s’adapte encore à la réalité de la LNH. Il montre parfois un bon potentiel, mais il manque plus souvent de constance.

14 Tomas Plekanec

20 pj | 1 b | 7 a | 8 pts | -1

Plekanec a comme mission de ralentir les meilleurs trios adverses, mais il ne génère pas assez d’attaque. Il n’a marqué qu’un seul but à ses 27 dernières sorties.

62 Artturi Lehkonen

7 pj | 0 b | 1 a | 1 pts | -2

La patience restera de mise avec Lehkonen. Il n’a toujours pas retrouvé sa vitesse de croisière depuis son retour au jeu après une absence de 16 rencontres. Claude Julien continue de lui faire confiance en lui gardant une place au sein du top 9 malgré une production offensive inexistante.

CLASSE E

67 Max Pacioretty

20 pj | 2 b | 8 a | 10 pts | -2

Pacioretty a chassé une série noire de 13 matchs sans but en marquant contre le Lightning de Tampa Bay. Le numéro 67 n’est pas l’ombre de lui-même cette saison. Il représente une grande déception.

92 Jonathan Drouin

20 pj | 2 b | 3 a | 5 pts | -9

Drouin n’a pas peur de le dire. Il cherche encore ses repères à la position de centre. L’ancien du Lightning traverse une période creuse avec 11 rencontres sans but et une seule petite passe au cours de cette période.

45 Joe Morrow

14 pj | 1 b | 3 a | 4 pts | -1

Julien voit un certain talent en Morrow puisqu’il continue de l’utiliser. Il a un bon coup de patin, mais il fait beaucoup trop d’erreurs dans son territoire.

25 Jacob de la Rose

10 pj | 1 b | 3 a | 4 pts | +2

Le Suédois a joué deux bons matchs contre les Red Wings de Detroit pour ensuite se retransformer en fantôme. Avant de revenir face au Lightning, il avait regardé 10 matchs d’affilée sur la passerelle de presse.

Ils n’ont pas joué assez de matchs pour recevoir une évaluation

53 Victor Mete

Six matchs

36 Brett Lernout

Trois matchs