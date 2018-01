Amer, il lance sa médaille dans la foule

Décidément, le capitaine de la Suède Lias Andersson n’aime vraiment pas finir deuxième.

Encore amer de la défaite crève-coeur subie par son pays aux mains du Canada en finale du Championnat mondial junior, l’espoir des Rangers de New York a enlevé sa médaille d’argent de son cou et l’a lancée dans la foule.

Team Sweden Captain Lias Andersson wasn't happy with the Silver as he threw it to the stands, the guy who caught the silver medal was wearing THREEE jerseys. �� pic.twitter.com/iyPUT6C5Lc