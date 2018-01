Une fin amère pour Yannik Bertrand dans la LHJMQ

Yannik Bertrand a fait ses adieux au hockey junior québécois de façon abrupte. Le vétéran de l’Océanic de Rimouski a écopé d’une suspension de quatre parties pour avoir frappé Daniel Hardie à la tête mercredi dernier dans l’affrontement contre les Sea Dogs à Saint-Jean.

Le directeur du département de sécurité des joueurs dans la LHJMQ, Raymond Bolduc, a expliqué que sa mise en échec remplissait tous les critères du parfait coup dangereux à bannir dans le hockey. Bertrand a d’ailleurs raté la rencontre face aux Islanders jeudi à Charlottetown.

Puisqu’il avait été prévenu, au début du marché des transactions, qu’il serait le joueur de 20 ans sacrifié pour faire de la place à Mathieu Nadeau, l’ancien des Screaming Eagles n’effectuera pas son dernier tour de piste samedi contre ses ex-coéquipiers au Cap-Breton.

Le scénario semblait pourtant écrit d’avance, puisque Yannik Bertrand profitait d’un sursis durant les Fêtes en raison de la blessure à Chase Stewart.

«C’est une fin qui est triste. C’est tout un coéquipier qui est aimé de tous dans notre vestiaire. Yannik souhaitait ne pas être échangé puisqu’il voulait poursuivre sa saison dans le junior A en Alberta. J’aurais pu le transiger, mais on a décidé de le libérer», a précisé le directeur-gérant et entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil.

Un trou béant dans la défensive

Si cela n’était pas assez, Charles-Edouard D’Astous a écopé lui-aussi d’une suspension de quatre matchs pour un coup similaire à celui de Bertrand. L’arrière de 18 ans a frappé sévèrement Matt Green à la tête, mercredi, à Saint-Jean.

Ces décisions disciplinaires priveront ainsi Rimouski de ses deux meilleurs défenseurs pour la prochaine semaine. Un règlement stipule qu’une équipe ne peut utiliser trois joueurs de 20 ans dans l’éventualité où un joueur suspendu quitte le circuit.

S’il devait revenir au jeu incessamment, Stewart patientera à la fin de la suspension de Bertrand, prévue dimanche prochain, pour réintégrer l’alignement de l’Océanic.

Encore un mouvement à effectuer

Entretemps, l’Océanic poursuit ses négociations pour acquérir un attaquant de premier plan. Malgré les absences de Charles-Edouard D’Astous et de Chase Stewart, Rimouski compte actuellement un surplus de défenseurs depuis l’arrivée de Jordan Lepage. Ce dernier a d’ailleurs épaté Beausoleil à son premier match avec sa nouvelle équipe jeudi à Charlottetown.

«On parle avec plusieurs équipes, mais si je n’arrive pas à bouger, un défenseur quittera sans que je procède à un échange. Nous ne resterons pas à neuf à notre ligne bleue. Pour moi, Jordan est un joueur de caractère à la Stewart et ça va être dur pour l’adversaire de passer du côté droit. Depuis plus d’un an que j’essaie de l’aligner», a expliqué Beausoleil.

D’autre part, Colten Ellis a été nommé la recrue de décembre dans la LHJMQ. Le gardien de l’Océanic a remporté cinq de ses sept départs en obtenant une moyenne de buts alloués à 1,97 et un pourcentage d’arrêts cumulatif à ,925.