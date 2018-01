Samuel Blais est remis de sa blessure

Les Blues de St. Louis ont retiré vendredi le nom de l’attaquant Samuel Blais de la liste des éclopés et ils l’ont cédé au Rampage de San Antonio, dans la Ligue américaine de hockey.

Le Québécois de 21 ans ira ainsi reprendre la forme avec cette équipe, car il n’a pas joué depuis le 16 décembre en raison d’une blessure au bas du corps. L’ancien des Tigres de Victoriaville et des Islanders de Charlottetown, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, a d’ailleurs patiné pendant la dernière semaine.

Cette saison, Blais a inscrit un but et deux mentions d’aide en 10 matchs. Il a également récolté 14 points, dont six filets, en 12 parties chez le Rampage.