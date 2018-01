Reilly Smith s’illustre dans un gain des Golden Knights

Reilly Smith a récolté trois points et inscrit le but victorieux vendredi soir, à Chicago, où les Golden Knights de Vegas l’ont emporté 5-4 face aux Blackhawks.

William Karlsson et Jonathan Marchessault ont également touché la cible pour les visiteurs, en plus d’obtenir chacun une mention d’aide.

Alex Tuch et Cody Eakin ont été les autres marqueurs pour la formation de Vegas.

Du côté de l’équipe locale, Vinnie Hinostroza a marqué un but et amassé trois points. Patrick Sharp, Nick Schmaltz et Jonathan Toews ont aussi trouvé le fond du filet.

Toews et Brandon Saad ont chacun récolté deux points dans la défaite.

Le gardien Malcom Subban a signé la victoire grâce à ses 28 arrêts. À l’autre bout de la patinoire, Jeff Glass a failli cinq fois sur 43 tirs.