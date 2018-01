EN DIRECT : Canada c. Suède

Pour la deuxième année consécutive, le Canada aura la chance de mettre la main sur l’or au Championnat mondial junior. Cette fois, la Suède se pose sur la route des représentants de l’unifolié.

La rencontre est présentement en cours. En troisième période, la marque est égale 1-1.

Pour sept joueurs de l’équipe canadienne junior et l’entraîneur-chef Dominique Ducharme, la rencontre représente une occasion en or de venger leur défaite subie en tirs de barrage aux mains des Américains en finale du tournoi l’an dernier.

Si l’adversaire est différent, la menace est la même. Les Suédois, favoris du tournoi, ont en mire une première médaille d’or depuis 2012, celle-là remportée en prolongation grâce à un but de Mika Zibanejad face aux Russes. Qui plus est, les Scandinaves forment la seule équipe invaincue de la compétition, ayant remporté leurs six matchs.

Pour les Canadiens, l’objectif n’est pas seulement d’effacer le mauvais souvenir de l’édition 2017, mais surtout de rapatrier l’or pour la deuxième fois depuis 2009, fin de la série de cinq victoires canadiennes.

TROISIÈME PÉRIODE

00:00 | Début de la période.

DEUXIÈME PÉRIODE

20:00 | Fin de la période.

19:18 | Rasmus Dahlin fait chuter un adversaire du camp canadien derrière son filet, et doit servir deux minutes au banc des punitions.

13:07 | BUT - Tim Soderlund nivèle la marque pour la Suède avec un but en désavantage numérique. Son tir n'a laissé aucune chance à Carter Hart.

12:32 | Lias Andersson permet au Canada de menacer de nouveau en écopant de deux minutes de pénalité pour avoir causé de l'obstruction.

01:49 | BUT - Le capitaine Dillon Dube porte les Canadiens à la marque en faisant fi de la pression appliquée par Timothy Liljegren. 1-0.

00:00 | Début de la période.

PREMIÈRE PÉRIODE

20:00 | Fin de la période.

12:13 | Dillon Dube pense bien avoir trouvé le fond du filet, mais l'officiel avait déjà sifflé l'arrêt du jeu. Le pointage de 0-0 demeure.

11:00 | Les défenseurs canadiens obtiennent de bonne chance d'ouvrir le compte. Jake Bean, mais surtout Cale Makar ont passé près de battre Filip Gustavsson.

07:43 | Au tour de la Suède de profiter de deux minutes à l'avantage d'un homme. Jonah Gadjovich se fait trop contraignant sur son rival, qu'il retient.

03:46 | Les Suédois offrent une première opportunité au dangereux avantage numérique du Canada de faire des siennes. Gustav Lindstrom file au cachot.

00:00 | Début de la rencontre.