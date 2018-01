LNH 360 : Carey Price électrisant!

Voici un survol des activités de la soirée du 4 janvier dans la Ligue nationale de hockey.

RÉSULTATS (équipes locales en majuscules)

TORONTO 3, San Jose 2 (T.B.)

PHILADELPHIE 6, NY Islanders 4

Caroline 4, PITTSBURGH 0

MONTRÉAL 2, Tampa Bay 1 (T.B.)

ST. LOUIS 2, Vegas 1

MINNESOTA 6, Buffalo 2

DALLAS 4, New Jersey 3

COLORADO 2, Columbus 0

CALGARY 4, Los Angeles 3

EDMONTON 2, Anaheim 1 (T.B.)

ARIZONA 3, Nashville 2 (prol.)

Floride c. BOSTON (reporté en raison des mauvaises conditions météo)

Les Canadiens et les Blues résistent à des rivaux de section

Les Canadiens (17-20-4, 38 points) et les Blues (26-15-2, 54 points) ont eu de solides performances de leurs gardiens pour vaincre les meilleures formations de leurs associations respectives.

Carey Price a effectué 44 arrêts - un sommet cette saison - dans un match qui a nécessité une prolongation et les Canadiens ont frustré le Lightning (29-8-3, 61 points), meilleure équipe de l’Est et de la ligue, mettant fin à leur glissade de cinq parties.

Le doyen des Canadiens a aussi effectué un arrêt à couper le souffle en troisième période (à voir dans la vidéo ci-dessus).

Carter Hutton a totalisé 32 arrêts et les Blues ont freiné la séquence de matchs sans défaites en temps réglementaire des Golden Knights (12-0-1) et les Blues ont triomphé dans un troisième match de suite à domicile.

Stamkos et Tavares dans le club des 50

L’attaquant du Lightning Steven Stamkos (17 buts, 33 aides) et celui des Islanders Steven Stamkos (22 buts, 28 aides) ont noirci la feuille de pointage, jeudi, pour rejoindre leurs coéquipiers respectifs Nikita Kucherov et Josh Bailey comme seuls auteurs de 50 points ou plus.

Ils font partie d'un groupe de 22 joueurs qui moyennent au moins un point par match.