Les Rams bien présents dans les étoiles

Six joueurs des Rams de Los Angeles, dont le porteur de ballon Todd Gurley, ont été choisis au sein de la première équipe d’étoiles de la NFL, vendredi.

Ses coéquipiers Aaron Donald (joueur de ligne défensive), Andrew Whitworth (plaqueur à gauche), Greg Zuerlein (botteur de précision), Johnny Hekker (botteur de dégagement) et Pharoh Cooper (spécialiste des retours de botté) ont également obtenu leur place.

La formation californienne, qui compte le plus de représentants au sein de ce groupe d’étoiles parmi les clubs de la NFL, a conclu la campagne au sommet de la section Ouest de l’Association nationale avec une fiche de 11-5.

Pour sa part, le quart-arrière des Patriots de la Nouvelle-Angleterre Tom Brady a été sélectionné pour la troisième fois de sa carrière dans la première équipe. Le receveur de passes des Steelers de Pittsburgh Antonio Brown y est présent pour la quatrième année d’affilée. L’ailier rapproché des «Pats» Rob Gronkowski a également reçu la faveur des votants, ce qui lui vaudra un boni de 2,5 millions $.

En attaque, le receveur DeAndre Hopkins, des Texans de Houston, et le demi des Steelers Le’Veon Bell (à titre de joueur d’une position offensive flexible) figurent aussi dans les étoiles. Du côté défensif, le demi de coin des Lions de Detroit Darius Slay, les secondeurs Chandler Jones (Cardinals de l’Arizona) et Luke Kuechly (Panthers de la Caroline), ainsi que les ailiers Calais Campbell (Jaguars de Jacksonville) et Cameron Jordan (Saints de La Nouvelle-Orléans) sont au nombre des élus de la première formation.

Par ailleurs, le pivot des Eagles de Philadelphie Carson Wentz fait partie de la deuxième équipe.