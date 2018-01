Les honneurs de mi-saison dans la LNH

Les honneurs de mi-saison du personnel du «Hockey News»

C’est la mi-saison dans la Ligue nationale de hockey (LNH) et sept membres du personnel du magazine «The Hockey News» ont décerné leurs honneurs aux joueurs les plus méritants jusqu’à maintenant.

Trophée Hart : joueur le plus utile

1- Nikita Kucherov, Lightning de Tampa Bay (33 points)

2- John Tavares, Islanders de New York (23 points)

3- Andrei Vasilevskiy, Lightning (11 points)

4- Alexander Ovechkin, Capitals de Washington (10 points)

5- Blake Wheeler, Jets de Winnipeg (9 points)

C’est fascinant de voir à quel point les membres du panel ont favorisé les buts par rapport aux mentions d’aide pour le trophée Hart. Cette tendance a fait en sorte que Steven Stamkos n’est pas parvenu à se tailler une place dans le top 5.

Ce n’est pas que Kucherov ne le mérite pas. Il a été le joueur le plus dominant de la ligue, lui qui a enfilé les buts à la vitesse d’une vedette des années 1990.

C’est également plaisant de voir que le travail de Blake Wheeler reconnu.

Trophée Vézina : meilleur gardien de but

1- Andrei Vasilevskiy, Lightning (34 points)

2- Jonathan Quick, Kings de Los Angeles (25 points)

3- Corey Crawford, Blackhawks de Chicago (15 points)

4- Connor Hellebuyck, Jets de Winnipeg (11 points)

5- Sergei Bobrovsky, Blue Jackets de Columbus (6 points)

Comment est-ce possible que ce vote n’ait pas été unanime? Vasilevskiy a reçu un vote de deuxième place, même s’il mène tous les gardiens de la LNH pour les victoires (26), la moyenne de buts alloués (1,95), le taux d’efficacité (,937) et les jeux blancs (6).

Ses statistiques sont comparables à celles de Dominik Hasek, à la fin des années 1990.

Quick est tout de même dans la course pour le titre. Le gardien le plus athlétique de la ligue semble finalement en forme à nouveau. C’est également apeurant de penser où se trouveraient les Blackhawks sans les prouesses de Crawford.

Trophée Norris : meilleur défenseur

1- Drew Doughty, Kings (35 points)

2- Victor Hedman, Lightning (23 points)

3- Alex Pietrangelo, Blues de St. Louis (19 points)

4- John Klingberg, Stars de Dallas (7 points)

5- P.K. Subban, Predators de Nashville (6 points)

Le travail remarquable de Doughty lui a permis d’être un choix unanime pour cet honneur. Il est plutôt rare qu’un défenseur fasse autant l’unanimité, car les experts n’ont pas tous la même définition d’un bon défenseur.

Il faut trouver l’équilibre entre l’apport offensif et défensif des joueurs. C’est lui qui mène la ligue pour le plus de minutes jouées et ses statistiques en possession de rondelle sont excellentes.

Il devra toutefois convaincre les membres du panel à la fin de la saison qu’il le mérite davantage que Victor Hedman qui est «dû» pour mettre la main sur cet honneur.

Trophée Calder : meilleure recrue

1- Brock Boeser, Canucks de Vancouver (35 points)

2- Mathew Barzal, Islanders (23 points)

3- Charlie McAvoy, Bruins de Boston (21 points)

4- Mikhail Sergachev, Lightning (16 points)

5- Clayton Keller, Coyotes de l’Arizona (11 points)

Les sept membres du personnel qui ont voté ont divisé leurs voix parmi ces cinq joueurs, même si Jesper Bratt et Danton Heinen auraient pu être de bons choix. Les Canucks ont probablement mis la main sur leur meilleur marqueur naturel depuis Markus Naslund et cela accélérera considérablement leur reconstruction.

C’est également intéressant de voir Keller en cinquième place, alors que plusieurs étaient prêts à lui remettre l’honneur au mois d’octobre.

Trophée Jack-Adams : meilleur entraîneur

1- Gerard Gallant, Golden Knight de Vegas (34 points)

2- John Hynes, Devils du New Jersey (19 points)

2- John Stevens, Kings (19 points)

4- Jon Cooper, Lightning (12 points)

5- Paul Maurice, Jets (9 points)

J’avoue être le seul qui n’a pas mis Gallant en première place. Je l’ai mis en deuxième. Ma raison est simple : lorsqu’un entraîneur prend les commandes d’une nouvelle équipe, comment faisons-nous pour savoir que c’est son travail qui apporte autant de succès?

Est-ce que le directeur général ne serait pas plus à considérer? J’ai donc placé Stevens au sommet. Il a pris les commandes d’une équipe qui n’a presque pas effectué de changements à son groupe et il en a fait une formation dominante.