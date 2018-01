Les Canadiens à la mi-saison: 5 statistiques révélatrices

Les Canadiens ont disputé le 41e match de leur saison 2017-2018, jeudi soir face au Lightning de Tampa Bay. Même s’ils ont possiblement offert aux partisans leur meilleure prestation de la saison lors de match, les hommes de Claude Julien n’ont pas connu une première moitié de saison à la hauteur des attentes.

Voici cinq statistiques révélatrices de la moitié de saison pas très glorieuse du CH.

1. 8 victoires en moins qu'en 2016-2017

Après 41 rencontres la saison dernière, le Tricolore revendiquait déjà 25 victoires et 56 points au classement général. Il s’agit de 18 points de plus qu’au même point cette année.

Qui plus est, le CH accorde beaucoup plus de buts qu’il y a un an. Il a déjà alloué 127 buts à l’adversaire, soit 30 de plus que la saison dernière.

Fiche après 41 matchs 2017-2018 : 17-20-4 | BP : 103 | BC : 127

Fiche après 41 matchs 2016-2017 : 25-10-6 | BP : 125 | BC : 97

2. Des anciens qui produisent

Les Canadiens présentent un visage passablement différent par rapport à la saison dernière. Plusieurs anciens joueurs connaissent du succès avec leur nouvelle formation. En voici quelques-uns :

Alexander Radulov (DAL) : 42 pj : 15b 20p – 35 pts

Mikhail Sergachev (TBL) : 40 pj : 8b 18p – 26 pts

Andrei Markov (KHL) : 46 pj : 4b 20p – 24 pts

David Desharnais (NYR) : 37 pj : 4b 15p – 19 pts

Sven Andrighetto (COL) : 37 pj : 6b 12p – 18 pts

3. Des joueurs en panne sèche

Après 41 parties lors de la saison 2016-2017, le CH pouvait compter sur sept joueurs avec plus de 20 points à leur fiche (Phillip Danault s’est ajouté à la liste lors du 42e match). Cette année, seulement quatre joueurs affichent une récolte de 20 points. Il s’agit de Max Pacioretty (22), Alex Galchenyuk (22), Brendan Gallagher (21) et Danault (21).

À ce stade-ci de la saison, le capitaine a seulement inscrit neuf filets, bien en deçà de son total de la dernière campagne alors qu’il avait déjà atteint le plateau des 20 buts.

Avec une fiche de 12 victoires et 16 revers, dont deux en temps supplémentaire, Carey Price revendique huit gains de moins que la saison dernière à la mi-saison.

4. Plus difficile à la maison

Le Bleu-blanc-rouge ne connaît le même succès devant ses partisans cette année. La victoire face au Lightning jeudi soir n’est que la dixième en 21 sorties cette année. À pareille date l’an dernier, le Tricolore avait déjà enregistré 15 gains au Centre Bell et seulement quatre revers en temps réglementaire.

5. Pas de marqueur de 50 points?

Le Tricolore est en voie de terminer la saison sans avoir de marqueur de 50 points dans son alignement. Si la tendance se maintient, Pacioretty et Galchenyuk récolteront un faible total de 44 points.

Il s’agirait de la plus basse récolte pour le meilleur marqueur du CH depuis que Saku Koivu et Oleg Petrov ont inscrit 47 points lors de la saison 2000-2001. À noter que Koivu n’avait disputé que 54 rencontres cette année-là.