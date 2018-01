Les Bills tiennent leur promesse : 1440 ailes de poulet aux Bengals

Les Bills de Buffalo sont passés de la parole aux actes, jeudi soir, donnant le mandat à un restaurant local d’envoyer pas moins de 1440 ailes de poulet aux Bengals de Cincinnati, qui leur ont permis de se qualifier pour les matchs éliminatoires de la NFL en défaisant les Ravens de Baltimore, dimanche.

Selon le compte Twitter des Bills, le cadeau de remerciement offert au club de l’Ohio comprend aussi 90 lb de céleris, 30 lb de carottes, six galons de fromage bleu et neuf galons de sauce Duff’s Famous Wings, le restaurant qui a expédié le tout par camion.

