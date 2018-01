La victime de l'échange d'Al Montoya

La transaction qui a fait passer Al Montoya des Canadiens aux Oilers fait une grande victime dans l’immédiat.

Laurent Brossoit, qui occupait le poste d’auxiliaire de Cam Talbot, devra vraisemblablement poursuivre son développement dans la Ligue américaine de hockey (LAH) jusqu’à la saison prochaine. Tout indique que Montoya, dont le contrat vient à échéance le 1er juillet 2019, lui a ravi son poste de réserviste.



L’athlète de 25 ans n'avait toutefois pas été envoyé dans la mêlée lors des neuf derniers matchs des siens et pourra voir plus d'action à Bakersfield.



«Ce n’est pas quelque chose auquel je m’attendais, a admis Brossoit. Peu importe où j’aboutis, je devrai profiter du fait que je jouerai davantage. Il y a un aspect positif pour chaque situation.

«J’étais de plus en plus confortable au fur et à mesure qu’on me confiait de plus grandes responsabilités, mais il y a des moments durant lesquels j’aurais aimé être supérieur. Si c’est la raison de l’échange, je vais continuer d’apprendre de mes expériences.»

À l’instar de son coéquipier, Talbot a lui aussi été pris par surprise.

«C’est plaisant de pouvoir compter sur un vétéran si quoi que ce soit arrive. Mais je ne veux rien enlever à Brossoit. C’est difficile d’être un réserviste, de t’amener devant le filet une fois chaque deux ou trois semaines et de connaître ton meilleur match.

«Quand je me suis blessé, j'ai trouvé qu’il a très bien joué.»

Un choix de sixième tour des Flames au repêchage de 2011, Brossoit a compilé une fiche de 7-13-2, et un pourcentage d’arrêts de .899 en 27 matchs au cours de sa carrière.

«Je comprends qu'il soit frustré, a indiqué l'entraîneur-chef Todd McLellan. C'est une facette du hockey professionnel qui est sans pitié, parfois. Ça n'améliore pas son moral, par contre.»