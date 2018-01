Pierre-Cédric Labrie assiste à l'accouchement de sa femme... grâce à un adversaire!

Sans l’aide et la générosité d’un adversaire, l’attaquant québécois des Admirals de Milwaukee dans la Ligue américaine Pierre-Cédric Labrie aurait raté l’accouchement de sa femme.

Labrie et ses coéquipiers se trouvaient à Grand Rapids pour y affronter les Griffins, dimanche.

Sa copine, Jana Roy, la fille de Patrick Roy, l’a contacté pour l’avertir que des signes annonciateurs de l’accouchement étaient survenus.

«Nous avons quitté pour Grand Rapids samedi et elle m’a envoyé un message texte, lorsque nous étions à mi-chemin, a expliqué Labrie au "Milwaukee Journal". Elle m’a dit qu’elle avait des crampes. Je lui ai dit que je pouvais arrêter l’autobus et me trouver un moyen de rentrer à la maison, mais elle croyait qu’elle était correcte.»

Quelques heures plus tard, elle lui a écrit à nouveau pour lui faire savoir qu’elle avait perdu ses eaux et que le temps pressait.

L’homme de 31 ans a donc contacté un coéquipier qui avait déjà évolué avec Grand Rapids pour lui demander s’il connaissait quelqu’un qui pourrait lui prêter un véhicule.

C’est à ce moment que le gardien substitut Tom McCollum s’est manifesté avec son camion.

«C’était drôle la manière qu’il m’a expliqué la situation, a admis McCollum. Il m’a dit "j’ai une question pour toi et c’est bien correct si tu dis non!" Par la suite il m’a expliqué ce qui se déroulait!»

Malgré la tempête qui sévissait, le nouveau papa a pu se rendre à temps pour assister à la naissance de son premier enfant, au volant de l’automobile de son adversaire.

Les deux équipes croisaient le fer à nouveau mercredi, à Milwaukee, alors McCollum a pu récupérer son véhicule avec le réservoir à essence rempli!