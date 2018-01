Golden Knights : Luca Sbisa prêt à revenir au jeu

Les Golden Knights de Vegas ont annoncé vendredi avoir retiré de la liste des blessés le nom du défenseur Luca Sbisa et d’y avoir ajouté celui de l’arrière Jon Merrill.

Sbisa a manqué les neuf derniers matchs de son équipe en raison d’une blessure au bas du corps. Il sera disponible pour un retour au jeu dès vendredi soir, alors que les Golden Knights affronteront les Blackhawks à Chicago.

Sbisa a récolté 10 points, un but et neuf mentions d’aide, en 23 matchs depuis le début de la saison.

De son côté, Merrill a obtenu deux points, un but et une mention d’aide, en 14 rencontres depuis le début de la campagne. Il a été choisi par les Golden Knights parmi les choix offerts des Devils du New Jersey lors du repêchage d’expansion en juin dernier.