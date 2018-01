Étienne Montpetit prêt à aider les Tigres

Étienne Montpetit attendait la période des transactions avec impatience. Sachant très bien qu’il en était à ses derniers moments avec les Foreurs de Val-d’Or avant même qu’elle ne démarre, le gardien le plus convoité de toute la LHJMQ embrasse avec joie son nouveau départ chez les Tigres de Victoriaville, lesquels il espère mener aux grands honneurs.

Montpetit participait jeudi matin à une première séance d’entraînement avec ses coéquipiers des Bois-Francs, au Colisée Desjardins. S’il agissait en soirée comme auxiliaire à Tristan Côté-Cazenave lors du passage des Huskies de Rouyn-Noranda, c’est vendredi soir qu’il vivra son premier départ sous les couleurs félines face aux Saguenéens de Chicoutimi.

Le vétéran de 20 ans a été obtenu contre un choix de première ronde et les choix de deuxième et troisième (2019) tours, acquis préalablement des Remparts de Québec en retour des services de Pascal Laberge.

«J’avais parlé à Pascal D’Aoust [directeur général des Foreurs] et c’était ça, le plan. Même l’an passé, on avait parlé que je voulais gagner. On avait convenu que c’était bon pour les deux camps. Je suis vraiment excité de me joindre aux Tigres, une équipe qui se retrouvait en haut de ma liste où je voulais aller. Ils ont une grosse offensive, on va être dangereux et j’ai une très belle opportunité de gagner», a souligné Montpetit en entrevue téléphonique.

Doux souvenirs

Les Tigres n’ont pas soulevé la coupe du Président depuis 2002, une disette à laquelle la direction veut à tout prix mettre fin. Les transactions effectuées par le directeur général Kevin Cloutier au cours des derniers mois, incluant l’acquisition de l’électrisant attaquant russe Vitalii Abramov, témoignent de l’objectif visé d’ici l’apparition des bourgeons.

«Quand je suis arrivé [en juillet 2016], c’était pour amener la meilleure équipe», a rappelé Cloutier, qui épaulait Serge Beausoleil dans ses fonctions de directeur général quand l’Océanic de Rimouski s’est couvert d’honneur au printemps 2015.

C’est d’ailleurs cette expérience d’il y a trois ans qui a convaincu Cloutier de se lancer dans le derby Montpetit, et ce, même s’il avait offert pas plus tard qu’en octobre un vote de confiance à l’égard de Côté-Cazenave, un portier de 18 ans sans trop d’expérience.

«Ça ne change rien du fait que j’étais content de Tristan. Mais avec mon vécu, je sais que ça prendra deux excellents gardiens pour aller le plus loin possible. On l’a vécu à Rimouski quand on est allés chercher [Louis-Philip] Guindon.

«Tristan fait partie de l’élite, mais Étienne, ses preuves sont faites et il a beaucoup de bagage. Puis, le calendrier va être chargé et on veut être certain que les deux gardiens soient frais et dispos quand on va arriver en séries», a expliqué le directeur-gérant des Tigres.

Malgré la saison difficile que les Foreurs traversent, Montpetit a su maintenir des chiffres impressionnants, comme le démontrent son pourcentage d’efficacité de ,920 en 27 décisions (12-15) et ses deux blanchissages. Le gardien de Salaberry-de-Valleyfield se dit prêt à répondre aux attentes élevées de la direction et des partisans des Tigres.

Animé par la pression

«Je viens avec la pression. Je l’ai déjà vécu dans le passé au niveau midget AAA. Certes, les attentes sont hautes, mais avec mon expérience acquise, mon bagage, le fait d’avoir 20 ans, ça va m’aider à gérer la pression comme il faut. Quand j’ai de la pression, je suis capable de mieux performer», assure-t-il.

Montpetit tentera de reprendre là où il avait laissé en 2015. Les Foreurs avaient été balayés par Rimouski en demi-finale, après un incroyable tour de force à la ronde précédente alors qu’ils avaient comblé un déficit de 0-3 contre Baie-Comeau.