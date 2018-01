Cette semaine dans l’univers de la WWE : la réunion du Balor Club et d’importants noms confirmés pour le Royal Rumble

Cette semaine dans l’univers de la WWE : la réunion du Balor Club, gros match pour Owens et Zayn et d’importants noms confirmés pour le Royal Rumble

Liste des champions

Raw

Champion Universel : Brock Lesnar

Champions par équipe : Seth Rollins et Jason Jordan

Championne féminine : Alexa Bliss

Champion Intercontinental : Roman Reigns

SmackDown Live

Champion WWE: A.J. Styles

Champions par équipe : Jey et Jimmy Usos

Championne féminine : Charlotte Flair

Champion des États-Unis : Vacant

205 Live

Champion des mi-lourds : Enzo Amore

NXT

Champion NXT : Andrade « Cien » Almas

Champions par équipe : Bobby Fish et Kyle O’Reilly

Championne féminine : Ember Moon

Champion du Royaume-Uni : Pete Dunne

Le moment « Oui, Oui, Oui! » de la semaine

Je décerne mon moment « Oui, Oui, Oui! » de la semaine au combat annoncé pour le Royal Rumble et qui mettra aux prises A.J. Styles face à Kevin Owens et Sami Zayn.

Bien que je ne suis pas fervent des combats handicaps, j’ai confiance qu’il y a quelque chose d’intéressant qui se trame à travers tout ça, surtout si ça implique Daniel Bryan et Shane McMahon.

Le Royal Rumble étant le début de la route vers WrestleMania, cela pourrait vouloir dire qu’un des deux Québécois pourrait être un aspirant au titre de la WWE lorsque viendra le temps d’arriver en Nouvelle-Orléans.

Je donne mon « KO » de la semaine à la division des mi-lourds et à l’émission 205 Live.

Je trouve qu’on est en train de dénaturer l’émission avec la présence de Nia Jax, mais surtout avec celle de Goldust, qui sont loin de peser 205 livres ou moins.

Il y a tellement de bons talents à la WWE qui entrent dans cette catégorie, ou qui pourraient très bien passer pour des mi-lourds et qui sont sous-utilisés. J’espère sincèrement qu’un lutteur n’a pu se présenter et que la seule option était Goldust. Mais j’ai bien peur que ce ne soit pas le cas...

Ce que vous devez savoir

Même si ce n’est pas une des histoires principales en ce moment, l’association de Finn Balor, Karl Anderson et Luke Gallows est digne de mention. Les trois ont lutté en équipe et ont fait le signe « too sweet », popularisé par la nWo et les membres de la Kliq, mais qui a aussi servi au Bullet Club, ce clan au Japon dont la version WWE est appelée « The Club » ou « Balor Club ». Il y a trop de talent dans ce trio pour ne pas que ça fonctionne. À suivre...

Vidéo de la semaine

La folie continue entre Bray Wyatt et « Woken » Matt Hardy

Tweet de la semaine

Le début de ce qui pourrait être une belle rivalité entre la championne et l’invaincue

Résultats rapides

Miami, Floride