Chelsea espère mettre la main sur Barkley

Le milieu offensif international d'Everton, Ross Barkley (24 ans), qui ne joue plus depuis plusieurs mois en raison d'une grave blessure, pourrait signer dès janvier à Chelsea, a laissé entendre l'entraîneur des «Blues» Antonio Conte vendredi.

«Nous parlons d'un joueur anglais, d'un jeune joueur. Il serait bien à Chelsea. Je pense que le club s'est décidé pour investir aussi dans son contrat. Je pense que c'est une bonne occasion pour le club d'acheter ce joueur. C'est un bon espoir pour Chelsea», a expliqué le technicien italien en conférence de presse.

Barkley, dont le contrat avec les «Toffees» se termine à la fin de la saison après avoir rejeté une prolongation, avait déjà failli signer à Chelsea l'été dernier.

Selon la presse britannique, les deux clubs auraient trouvé un accord pour 15 millions de livres (17 millions d'euros).

Barkley, qui a disputé 150 matches en Premier League avec Everton (21 buts), n' a pas encore joué cette saison en raison d'une blessure aux ischio-jambiers, mais est proche d'un retour au jeu.

«N'oubliez pas qu'il a eu une blessure grave, qu'il a été opéré. Ce joueur n' a pas joué depuis sept mois. Dans le cas où ce joueur signerait, il faudrait alors avoir beaucoup de patience», a rappellé Conte, qui s'est refusé à confirmer la rumeur selon laquelle Chelsea suivrait la piste de l'attaquant de West Ham Andy Carroll.

Nainggolan convoité par un club chinois

Bien que suspendu provisoirement en raison d'un réveillon du Nouvel An un peu trop arrosé, le milieu de terrain de l'AS Roma, Radja Nainggolan, suscite la convoitise du club chinois Guangzhou Evergrande, selon le presse italienne.

Le club, qui vient de décrocher son 7e titre de champion de Chine d'affilée, serait prêt à débourser 40 millions d'euros pour le recruter, affirme le quotidien Gazzetta dello Sport.

Le milieu de terrain belge de 29 ans est pourtant en pleine tourmente: après avoir posté sur les réseaux sociaux une vidéo de lui-même en train de fumer, boire et dire des vulgarités à l'occasion d'une soirée du Nouvel An arrosée, il a a écopé d'une lourde amende et a été suspendu provisoirement par son club.

«En accord avec la ligne de conduite édictée par le club (...) il a été décidé que Nainggolan restera sur le banc lors du match contre l'Atalanta samedi» (en championnat), a déclaré Eusebio Di Francesco, l'entraîneur de l'AS Rome vendredi lors d'une conférence de presse.

«Ce genre de choses est inacceptable, et ceux qui commettent ce type d'erreurs doivent payer pour ça. Il en sera de même pour tous ceux qui franchiront la ligne rouge», a ajouté le technicien, intraitable.

Nainggolan a d'ores et déjà présenté ses excuses pour cette vidéo et pour son comportement.

Le joueur belge a déjà été contacté par le passé par plusieurs autres clubs, comme Chelsea ou la Juventus, des propositions qu'il a toujours rejetées.

Selon plusieurs sources, la Roma réclamerait au moins 50 millions d'euros pour laisser partir Nainggolan, devenu l'un des meilleurs milieux de terrain du championnat italien. Son contrat avec la Roma court jusqu'en 2021.

Guangzhou Evergrande, dirigé par Xu Jiayin, l'homme le plus riche de Chine, est considéré comme le 4e club de football de la planète le plus puissant financièrement, selon une récente étude.

Les clubs chinois, qui dépensent massivement ces dernières années pour recruter des stars étrangères, se trouve actuellement dans une situation délicate sur fond de problèmes d'intégration de ces vedettes payées rubis sur l'ongle et de joueurs locaux qui peinent à émerger face à cette concurrence.

Kepa a passé sa visite médicale au Real

Le prometteur gardien Kepa Arrizabalaga (Bilbao) a passé avec succès sa visite médicale au Real Madrid et il devrait s'y engager prochainement en échange du versement des 20 M EUR de sa clause libératoire, ont rapporté vendredi les médias espagnols.

«La prochaine étape consiste à verser la clause libératoire (20 millions d'euros) et à présenter le joueur. Cette opération sera menée à bien dans les prochaines heures ou les prochains jours», a écrit le quotidien madrilène As sur son site internet.

Le paiement de la clause au siège de la Ligue espagnole (LaLiga) pourrait néanmoins être différée jusqu'en début de semaine prochaine alors que ce samedi est férié en Espagne pour la fête de l'Épiphanie.

Kepa doit s'engager pour les six prochaines saisons, ajoute le journal As, qui assure que «si tout se passe normalement», le joueur devrait être Madrilène avant le match de Coupe du Roi contre Numance mercredi prochain au stade Santiago-Bernabeu.

Le jeune portier basque (23 ans), qui a connu en novembre sa première sélection en équipe d'Espagne contre le Costa Rica en amical (5-0), a été formé à l'Athletic Bilbao et a débuté en Liga avec les «Lions» en 2016. Ce gardien élancé et agile (1,89 m, 84 kg) arrivait néanmoins en fin de contrat en juin prochain et il a refusé de prolonger avec Bilbao.

Si elle se confirme, cette arrivée risque de pousser vers la sortie le Catalan Kiko Casilla, doublure habituelle du portier N.1, le Costaricien Keylor Navas.