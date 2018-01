Australie : Serena Williams ne défendra pas son titre

Nouveau coup dur pour le premier tournoi du Grand Chelem de l'année: après Andy Murray la veille, Serena Williams vient à son tour de déclarer forfait vendredi, privant les Internationaux d'Australie de sa tenante du titre et d'une autre de ses figures majeures.

«Après avoir joué à Abou Dhabi, j'ai réalisé que bien que j'étais très près, je n'étais pas au niveau où personnellement je voulais être. (...) Cela étant dit et bien que je sois déçue, j'ai décidé de ne pas disputer l'Open d'Australie cette année», déclare Serena Williams dans un communiqué.

L'Américaine de 36 ans, lauréate de 23 titres du Grand Chelem dont sept titres aux Internationaux d'Australie, avait amorcé un retour à la compétition il y a une semaine, après une absence de presque un an pour grossesse.

Elle s'était inclinée en match-exhibition le 30 décembre en trois sets (6-2, 3-6, 10/5) contre la jeune Lettonne Jelena Ostapenko, 7e mondiale et vainqueure de Roland-Garros en juin.

Serena Williams s'était néanmoins montrée déterminée à jouer l'Open d'Australie, dernier tournoi qu'elle avait joué et remporté en janvier dernier alors qu'elle était enceinte.

Mais son état de forme, loin d'être optimale, et sa volonté farouche de toujours l'emporter en donnant le meilleur l'auront finalement poussé à renoncer.

«Mon entraîneur et l'équipe disent toujours: il ne faut disputer un tournoi que si on est préparé à aller jusqu'au bout. Je veux jouer, mais je ne veux pas seulement jouer, je veux faire bien mieux que çà et pour y parvenir j'ai besoin de plus de temps», avoue la championne.

«Serena est une grande championne et elle a vraiment déployé des efforts herculéens ces derniers mois pour être présente à Melbourne», a pour sa part déclaré, compréhensif, le directeur de l'Open d'Australie, Craig Tiley.

Nadal et Djokovic toujours incertains

Le dirigeant du premier Grand Chelem de l'année a néanmoins toutes les raisons de s'inquiéter pour l'attractivité de son tournoi.

Avec le retrait de Serena, le tournoi, qui se déroulera du 15 au 28 janvier, perd en effet une autre de ses têtes d'affiche.

Jeudi, le Britannique Andy Murray, ex-numéro un mondial, et le Japonais Kei Nishikori avaient eux aussi déclaré forfait, venant s'ajouter à la liste des prestigieux blessés qui émaillent le début 2018.

Dans le tableau féminin, la santé de la Britannique Johanna Konta (9e et demi-finaliste à Melbourne en 2016), victime d'une hanche qui flanche, de l'Américaine Sloane Stephens, récente lauréate des Internationaux des États-Unis et de la Française Caroline Garcia, pose question, après leurs absences ou abandons successifs à Brisbane.

Chez les hommes, l'actuel numéro un mondial à l'ATP, Rafael Nadal, et son prédécesseur le serbe Novak Djokovic, restent quant à eux toujours incertains pour le premier évènement majeur de l'année tennistique.

Nadal, qui a connu une année 2017 harassante et souffre d'un genou depuis plusieurs semaines, n'en finit plus de repousser sa rentrée sur les courts. Il a successivement déclaré forfait pour Abou Dhabi et Brisbane, ne s'estimant pas suffisamment prêt, tout en réaffirmant sa volonté de jouer à Melbourne.

Quant à Djoko, qui n'a plus joué en tournoi officiel depuis Wimbledon en raison d'un coude douloureux qui l'avait poussé à mettre fin prématurément à sa saison 2017, son retour à la compétition reste pour le moment toujours dans le flou.

«Novak va se rendre en Australie pour prendre part à deux exhibitions à l'issue desquelles une décision sera prise sur sa participation» à l'Open d'Australie, a fait savoir l'encadrement du joueur il y a quelques jours. Le Serbe de 30 ans avait prévu initialement de faire son retour à la compétition à Abou Dhabi, puis à Doha, avant de finalement annuler sa présence.

Le prestigieux tournoi d'Australie pourra malgré tout compter sur le numéro deux mondial, Roger Federer, pour redorer son tableau masculin 2018. Le Suisse de 36 ans a entamé sa saison sur les chapeaux de roue, en se hissant en finale de la Hopman Cup, sans perdre un set.

Parmi les autres retours illustres attendus à Melbourne, Stan Wawrinka (9e) et Milos Raonic (24e), tous deux blessés l'an dernier, ont eux aussi confirmé leur présence.