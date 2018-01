Alex Barré-Boulet tranche en prolongation

Alex Barré-Boulet a touché la cible en prolongation pour procurer une victoire de 4-3 à l’Armada de Blainville-Boisbriand face aux Phoenix, vendredi soir, au Palais des Sports Léopold-Drolet de Sherbrooke.

Il s’agissait du 34e but de la saison pour Barré-Boulet, qui domine la LHJMQ tant au chapitre des buts que des points.

Aleksi Anttalainen a obtenu une mention d’aide sur le but gagnant. Ce dernier a conclu la rencontre avec une récolte d’un but et de deux passes décisives.

C’est Charles-Antoine Giguère qui a ouvert la marque pour les visiteurs à la sixième minute de jeu. Kevin Gilbert a répliqué peu après pour le Phoenix. Anttalainen a redonné les devant à la troupe de Joël Bouchard en fin de deuxième.

Au début du troisième vingt, Benjamin Tardif a ramené les deux formations à égalité. Rémy Anglehart a marqué à son tour pour l’Armada mais à nouveau, le Phoenix a égalisé. Cette fois-ci, c’est Hugo Roy qui a touché la cible pour les favoris de la foule et qui a forcé la tenue d’une période de prolongation.

Giguère a récolté deux points du côté de l’Armada alors que Gilbert et Evan MacKinnon ont fait de même pour le Phoenix.

Il s’agit d’une troisième victoire en autant de sorties pour l’Armada, qui comptait sept victoires à ses 10 derniers matchs avant celui de vendredi.

La formation de Blainville-Boisbriand recevra les Cataractes de Shawinigan dimanche après-midi au Centre d'excellence Sports Rousseau.

Le Phoenix sera de retour en action dès samedi au Centre Vidéotron de Québec où il affrontera les Remparts.