William Carrier pourra jouer

Les Golden Knights de Vegas ont retiré jeudi après-midi le nom de l’attaquant William Carrier de la liste des éclopés.

Par conséquent, le Québécois était disponible pour le match prévu en soirée contre les Blues de St. Louis.

Carrier n’a pas disputé une rencontre depuis le 28 novembre à cause d’une blessure au haut du corps. Avant son absence de 16 parties, il avait inscrit un but et une mention d’aide en 20 sorties, écopant de 17 minutes de punition et conservant un différentiel de +1.

L’ancien des Sabres de Buffalo a été sélectionné par les Knights au repêchage d’expansion, le 21 juin.