Will Thompson échangé aux Huskies

Les Olympiques de Gatineau ont échangé le défenseur Will Thompson aux Huskies de Rouyn-Noranda, jeudi, obtenant en retour l’attaquant Brandon Frattaroli et un choix de deuxième tour au repêchage 2019 de la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

L’expert hockey junior de la chaîne TVA Sports, Mikaël Lalancette, a rapporté le tout en avant-midi.

Thompson, 20 ans, a amassé deux buts et 15 mentions d’aide pour 17 points en 37 matchs cette saison. L’ancien des Sea Dogs de Saint John et des Islanders de Charlottetown a aussi présenté un différentiel de +11 et écopé de 45 minutes de pénalité.

Le natif de Fredericton, au Nouveau-Brunswick, a inscrit 82 points en 257 parties en carrière dans le circuit Courteau.

Pour sa part, Frattaroli porte l’uniforme des Lions du Lac-Saint-Louis au niveau midget AAA.