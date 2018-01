Vincent Lampron échangé aux Olympiques

Les Olympiques de Gatineau ont mis la main sur le défenseur du Phoenix de Sherbrooke Vincent Lampron, jeudi, cédant en retour un choix de quatrième tour au repêchage 2019 de la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Lampron, 19 ans, a inscrit deux buts et trois mentions d’aide en 39 matchs cette saison. Il a totalisé 20 minutes de punition et affiché un différentiel de -5.

En 2016-2017, le joueur de 6 pi et 180 lb avait pris part à 61 joutes lors de sa première campagne complète dans le circuit Courteau, amassant huit aides.

Les Wildcats échangent Jaxon Bellamy et obtiennent un choix de premier tour

Les Wildcats de Moncton ont expédié le défenseur Jaxon Bellamy au Phoenix de Sherbrooke, jeudi, obtenant en retour un choix de premier tour au prochain repêchage de la Ligue de hockey junior majeur du Québec et une sélection de deuxième ronde en 2019.



Bellamy, 16 ans, en est à sa première saison dans le circuit Courteau. En 24 matchs, il a récolté deux buts et une mention d’aide, écopant de 14 minutes de punition et affichant un différentiel de -6.

Avant les duels du jour, Sherbrooke occupait le 11e rang du classement général avec 41 points, deux de plus que Moncton.