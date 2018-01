Une victoire des Raptors signée DeMar DeRozan

DeMar DeRozan a inscrit 35 points et les Raptors de Toronto ont défait les Bulls par la marque de 124-115, mercredi à Chicago.

L’arrière étoile, qui amassait plus de 30 points dans un deuxième match de suite, a aussi obtenu trois rebonds, six mentions d’assistance, en plus de subtiliser le ballon à l’adversaire à trois reprises.

Dans un rôle de substitut, Delon Wright a connu le meilleur match de sa jeune carrière grâce à une récolte de 25 points.

Kyle Lowry et Serge Ibaka ont chacun ajouté 16 points à la production offensive torontoise.

Du côté des Bulls, Justin Holiday et Lauri Markkanen ont été les meneurs avec des récoltes de 26 points et de 22 points respectivement.

Plus tôt dans la journée, Dwane Casey a été nommé entraîneur-chef par excellence de l’Association Est pour le mois de décembre. Les Raptors ont maintenu une fiche de 11-3 en décembre.

Les Torontois visiteront les Bucks vendredi à Milwaukee.