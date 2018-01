Temple de la renommée: quatre anciens de l’Impact parmi les candidats

Les anciens joueurs de l’Impact de Montréal Carl Fletcher, Ali Gerba, Martin Nash et Greg Sutton font partie des candidats qui pourraient être intronisés au Temple de la renommée du soccer canadien en 2018.

La liste des joueurs qui font partie de la liste des nominés a été dévoilée jeudi par Soccer Canada.

Fletcher a disputé 40 matchs internationaux entre 1991 à 2003. L’arrière central a remporté le championnat de la A-League avec les Rhinos de Rochester en 2001 avant de joindre l’Impact la même année.

Gerba a établi le record canadien avec six buts en carrière au tournoi de la Gold Cup de la CONCACAF à laquelle il a participé à quatre reprises. L’attaquant a disputé 31 matchs internationaux entre 2005 et 2011, amassant 15 buts et deux passes décisives.

De son côté, Nash a participé à la conquête du championnat de la CONCACAF avec le Canada à la Gold Cup en 2000. Le milieu de terrain a pris part à 38 matchs internationaux entre 1997 à 2008. Il a été deux fois champion de la A-League avec les Rhinos de Rochester (2000 et 2001) et deux fois champion de l’USL-1 avec les Whitecaps de Vancouver (2006 et 2008). Il a été joueur par excellence des Whitecaps en 2007.

Enfin, Sutton a disputé 16 matchs internationaux en carrière de 2004 à 2009. Le gardien a aidé le Toronto FC à remporter le Championnat canadien en 2009. Il a été élu joueur par excellence de la A-League en 2004 et quatre fois gardien de par excellence de la A-League/USL-1. Il a aussi été champion de la A-League avec l’Impact de Montréal en 2004.

Les autres nominés du côté masculin sont Candace Chapman, Paul Fenwick, Richard Hastings, Daniel Imhof, Ante Jazic, Mike Klukowski et Tomasz Radzinski.

Les femmes en lice sont Melanie Booth, Martina Franko, Randee Hermus, Kristina Kiss et Clare Rustad.

Un joueur et une joueuse parmi les nominés seront choisis pour faire leur entrée au Temple de la renommée. Le résultat du vote sera annoncé en mai 2018.