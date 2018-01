Dans sa chronique de jeudi, dans le «Journal de Montréal», Yvon Pedneault se penche sur deux dossiers qui font jaser chez les Canadiens de Montréal.

En plus d'un possible échange impliquant le capitaine Max Pacioretty, qui est en panne depuis 13 matchs, ou Alex Galchenyuk, dont le rendement n'est pas stable, l'analyste de hockey de la chaîne TVA Sports soulève le contrat et le rendement du gardien Carey Price.

«Il y a toujours le dossier de Carey Price qui intrigue bien des observateurs. Le Canadien gagnera-t-il la Coupe Stanley au cours des trois prochaines années? Les chances sont très minces pour ne pas dire inexistantes. Alors pourquoi un gardien à 10 M$ ?», écrit-il.

Lisez la chronique d'Yvon Pedneault, sur le site du «Journal de Montréal», ici.