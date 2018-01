Nikita Kucherov et Steven Stamkos, les deux maîtres

Alex Galchenyuk trône au sommet des marqueurs chez le Canadien de Montréal avec 22 points. Il se dirige vers une récolte de 45 points, ce qui représenterait la pire récolte chez le CH depuis les 47 points d’Oleg Petrov et de Saku Koivu en 2001-2002.

À Tampa, le Lightning vit dans un autre monde. Nikita Kucherov et Steven Stamkos amassent des points à la tonne. Les deux attaquants ont comme cible une saison de 100 points.

Au sommet de la Ligue nationale (LNH) avec 56 points (25 buts, 31 mentions d’aide) en 39 rencontres, Kucherov terminerait l’année à 118 points s’il maintient le même rythme. Stamkos, quant à lui, a déjà 49 points (17 buts, 32 aides) à sa fiche et il est en voie de connaître une saison de 103 points.

Le plateau des 100 points reste très difficile à atteindre. Depuis le retour du lock-out en 2012-2013, seulement trois joueurs ont réussi l’exploit : Sidney Crosby (104 points en 2013-2014), Patrick Kane (106 points en 2015-2016) et Connor McDavid (100 points en 2016-2017).

Il faut reculer à la saison 2009-2010 pour répertorier la dernière équipe avec deux joueurs de 100 points et plus. Il s’agissait des Capitals de Washington avec Alexander Ovechkin (109 points) et Nicklas Backstrom (101 points).

L’entraîneur-chef Jon Cooper croit ses deux attaquants capables d’imiter Ovechkin et Backstrom.

«De la façon que ça se déroule cette année et avec le fait qu’il y a un peu plus de buts dans la LNH cette saison, c’est clairement possible, a dit Cooper à quelques heures du match contre le Canadien, jeudi. Ils ne seront pas les uniques marqueurs de 100 points cette année, il y en aura quelques autres. Ce serait bon pour la LNH. Le plateau des 100 points est magique. Je ne sais pas s’ils atteindront cette marque et je ne veux pas qu’ils pensent uniquement à ça. Mais quand Kucherov et Stamkos amassent des points, nous gagnons souvent nos matchs.»

Un objectif

À 24 ans, Kucherov a maintenant le statut d’un joueur d’exception dans la ligue. Depuis ses premiers pas dans la LNH à Tampa en 2013-2014, il n’a jamais cessé de s’améliorer. Après des saisons de 65 et 66 points en 2014-2015 et 2015-2016, il a fait un bond considérable l’an dernier avec 85 points.

Cette année, le Russe pourrait graver son nom sur le trophée Art-Ross, remis au meilleur marqueur de la LNH, pour une première fois.

«J’aimerais terminer au sommet des marqueurs, a admis Kucherov. J’ai toujours rêvé à ce type d’accomplissement. Mais pour moi, l’objectif le plus important reste de participer aux séries et de remporter la Coupe Stanley. Mes statistiques personnelles sont secondaires. Je veux juste aider mon équipe à gagner.»

«Si nous jouons de la bonne façon et si notre équipe continue à avoir autant de succès, je crois que ce serait possible pour Stamkos et moi d’atteindre les 100 points, a-t-il poursuivi. Nous aimerions le faire, mais il ne s’agira pas d’une obsession pour nous deux.»

La santé avant tout

Voisin de casier dans le vestiaire de l’équipe adverse au Centre Bell, Stamkos a tenu le discours du bon capitaine.

«Écoutez, je suis juste extrêmement heureux d’être de retour en santé et de participer à tous les matchs, a affirmé Stamkos. Je ne savais pas trop à quoi m’attendre après une longue absence, je ne pouvais pas prédire une telle saison. J’ignorais comment mon corps était pour réagir, mais j’ai eu une très bonne préparation estivale.»

Stamkos, le premier de classe au repêchage de la LNH en 2008, n’a jamais atteint le plateau des 100 points. Il a eu sa meilleure saison en 2011-2012 avec 97 points.

«Je ne peux pas vous dire que j’étais pour viser une saison de plus de 100 points cette année, a-t-il répliqué. Je voulais juste aider mon équipe et agir comme un bon meneur. Je peux dire que nous avons énormément de plaisir cette année. Quand je regarde dans le vestiaire, je vois des joueurs qui cherchent à gagner et à s’améliorer. Les victoires sont contagieuses, nous en voulons toujours plus.»