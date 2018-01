NFL: baisse de 9,7% des cotes d'écoute pour la saison 2017

L'audience moyenne des matches de la Ligue nationale de football (NFL) a reculé en 2017 de 9,7% à 14,9 millions de téléspectateurs aux États-Unis, selon les chiffres publiés jeudi par l'institut Nielsen.

Cette nette baisse confirme le recul observé en 2016 où l'audience moyenne pour les matches de saison régulière avait déjà baissé de 8% à 16,5 millions de téléspectateurs.

Cette disparition d'1,6 million de téléspectateurs sur un an a été attribuée par certains observateurs au mécontentement d'une partie de la population américaine face au boycott de l'hymne américain initié par des joueurs, dont l'ancien quart de San Francisco Colin Kaepernick, pour protester contre les violences policières visant la communauté noire.

Le président américain Donald Trump s'en est pris avec virulence à la NFL et à ses joueurs, tandis que la chaîne de pizzerias Papa John's a mis la baisse de son chiffre d'affaires sur le compte de ce climat de fronde.

Mais Nielsen note que ce recul des audiences TV est conforme à celui de l'audience moyenne des chaînes de télévision, en concurrence avec des services en ligne comme le géant du streaming Netflix, en particulier pour les émissions de début de soirée, qui ont enregistré en 2017 une baisse de 9% de leur audience moyenne.

Malgré cette érosion, le football américain, sport le plus populaire aux États-Unis devant le basket et le baseball, reste une valeur sûre pour les chaînes de télévision et les annonceurs: 20 des 30 meilleures audiences de l'année 2017 ont été réalisées à l'occasion de matches de NFL.