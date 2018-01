LNH 360 : Jeff Glass, le 2e de l'histoire

Voici un survol des activités de la soirée du 3 janvier dans la Ligue nationale de hockey.

RÉSULTATS (équipes locales en majuscules)

DETROIT 2, Ottawa 1 (prol.)

Chicago 5, NY RANGERS 2

Athanasiou égale un record de la LNH

Andreas Athanasiou a réussi un doublé, marquant son deuxième du match à la sixième seconde de la période de la prolongation pour soulever les Red Wings (16-16-7, 39 points), leur troisième victoire d’affilée, quatrième consécutive à domicile.

Athanasiou, qui a enfilé son troisième but en surtemps, a égalé le record de la LNH pour le but le plus rapide en prolongation en saison régulière.

Le gardien Jimmy Howard, qui a obtenu le départ à chacune des trois gains récents des Red Wings, a effectué plus de 30 arrêts à chacune de ses dernières sorties (3-0-0, moyenne de 1,30, taux d’arrêt de ,964).