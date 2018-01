Les Patriots bravent la tempête

La tempête qui frappe la région de Boston a des répercussions sur les Patriots.

La troupe de Bill Belichick a dû braver la neige pour se rendre à son complexe d'entraînement, jeudi.

La situation a donné lieu à des images saisissantes en provenance de Foxboro, comme le montrent ces tweets des «Pats».

Practicing inside was probably a good idea. #NoDaysOff pic.twitter.com/haPFEUIXwZ

Today's storm. We're here for it. pic.twitter.com/eE0wj4Prlj