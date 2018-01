Les Giants n’ont pas besoin d’un autre quart, selon Landon Collins

Le demi de sûreté des Giants de New York Landon Collins estime que son équipe devrait faire confiance au quart-arrière Eli Manning la saison prochaine et qu’elle n’a pas besoin de renfort au poste de pivot.

Manning, 37 ans, et ses coéquipiers ont pourtant connu une année 2017 épouvantable. New York a conclu avec une fiche de 3-13 et a obtenu le deuxième choix au prochain repêchage de la NFL. Malgré la cuvée 2018 de l’encan qui risque d’être intéressante pour les organisations en quête d’un quart, Collins pense que son coéquipier rebondira.

«Il n’a pas performé à son niveau habituel. [...] Je dirais simplement qu’il a besoin d’une ligne offensive, a commenté au quotidien "New York Daily News" l’unique représentant des Giants au Pro Bowl cette année. Quand Eli a du temps pour lancer et que tout le monde peut le voir, il peut faire payer cher la défense adverse. Et nos besoins, c’est qu’il doit avoir devant lui.»

«Je ne pense pas que nous devons acquérir un quart quart», a-t-il continué.

New York a pris le 19e rang de la NFL avec 3680 verges de gains par la passe lors du calendrier régulier.