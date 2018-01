Les États-Unis perdent contre la Suède en demi-finales

Les deux buts marqués en désavantage numérique par les Suédois en troisième période ont finalement fait la différence face aux Américains, qui se sont inclinés 4-2 jeudi à Buffalo en demi-finale du Championnat mondial de hockey junior.

Cette victoire permet à la Suède, seule formation invaincue depuis le début de la quinzaine, d’accéder à la finale. Pour ce qui est des Américains, champions en titre du tournoi, ils seront relégués à la finale pour la médaille de bronze.

Le point tournant de la rencontre s’est produit à mi-chemin dans le troisième engagement alors que les Américains profitaient d’un avantage numérique. Oskar Steen et Axel Jonsson Fjallby ont chacun touché la cible en l’espace de 38 secondes pour procurer une avance de 4-0 aux Suédois.

Peu avant, Lias Andersson avait également enfilé l’aiguille pour les Européens qui ont marqué trois fois en 2 minutes 8 secondes au troisième tiers. Elias Pettersson les avait inscrits au pointage en deuxième période.

Malgré les réussites de Kieffer Bellows et de Brady Tkachuk en fin de rencontre, les Américains ont manqué de temps pour compléter leur remontée.

Filip Gustavsson a repoussé 29 des 31 tirs auxquels il a fait face devant le filet des Suédois.

Du côté américain, Joseph Woll a été chassé du match et été remplacé par Jake Oettinger après le quatrième but des Suédois. Woll et Oettinger ont fait face à un total de 20 lancers.