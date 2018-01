Les Canadiens échangent Al Montoya aux Oilers

Les Canadiens de Montréal ont échangé le gardien Al Montoya aux Oilers d'Edmonton contre un choix conditionnel de quatrième tour au repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH) en 2018, a-t-il été annoncé jeudi.

Selon le réseau Sportsnet, les Canadiens obtiendront un choix de quatrième tour au repêchage si leur désormais ex-gardien réserviste dispute au moins sept rencontres d’ici la fin de la saison, sans quoi cette sélection sera repoussée à la cinquième ronde de l’encan amateur annuel.

The condition on the pick in the Al Montoya trade: The #habs get a 2018 fourth-rounder if he plays seven more games this regular season.



If not, they get a fifth-rounder.