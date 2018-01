LeBron James préoccupé

Le joueur-vedette des Cavaliers de Cleveland LeBron James ne se gêne pas pour dire qu’il espère mieux de la part de son équipe, vaincue 102-88 par les Celtics de Boston mercredi au TD Garden.

La formation de l’Ohio a de la compétition féroce au sein de l’Association de l’Est et son statut de finaliste en 2016-2017 ne signifie plus rien aux yeux de celui ayant totalisé en moyenne 27,5 points par rencontre cette saison. Aussi, avant les duels de jeudi, Cleveland occupait le troisième rang de l’Est avec une fiche de 25-13. Son échec au Massachussetts l’a relégué à quatre matchs et demi des Celtics et du sommet.

«Je suis toujours préoccupé par les autres clubs qui s’améliorent. Mais je suis surtout préoccupé par nous-mêmes, qui devons nous améliorer. C’est l’aspect le plus important, a-t-il dit au site NBA.com. Les Wizards de Washington [quatrièmes de l’association] et évidemment cette formation [Boston] sont là, alors que le Heat de Miami [septième] essaie de progresser. Et les Raptors de Toronto [deuxièmes] jouent du basketball exceptionnel actuellement.»

«L’Est est très bonne cette année et nous ne sommes pas si bons que ça, a ajouté le joueur par excellence du mois de décembre dans l’Est. Nous étions excellents, mais plus maintenant. On verra ce qui arrivera.»

L’importance de s’ajuster

Les Cavaliers misent sur Tristan Thompson, qui a manqué quelques semaines à cause d’une blessure au mollet gauche plus tôt dans la campagne, et Isaiah Thomas, qui a effectué ses débuts avec l’organisation mardi, à la suite d’une longue absence reliée à un problème à la hanche. La période d’adaptation est possiblement compliquée pour l’entraîneur-chef Tyronn Lue, qui devra espérer la contribution des deux hommes.

«C’est nouveau pour tout le monde, a déclaré Thompson au réseau ESPN. T-Lue sait ce que je peux amener au groupe. Il sait à quoi s’attendre de moi. Quand les choses se corsent, il peut compter sur moi pour produire.»

Cependant, dans le cas de Thomas, il faudra attendre quelque temps avant qu’il revienne à son mieux. D’ailleurs, après avoir disputé son premier match la veille, il a manqué l’affrontement de mercredi, son équipe préférant être prudente.

«D’ici son retour en forme terminé, je ne sais pas qui nous sommes, a déclaré James. Cependant, on connaissait le programme du jour, donc ce n’est pas une surprise de ne pas le voir jouer. [...] Présentement, Isaiah ne joue pas les deuxièmes parties en autant de soirs. Ainsi, on doit trouver les solutions d’ici son retour à temps plein. Dernièrement, on joue mal et il faut accomplir les mêmes choses qu’on faisait avant que Tristan ne revienne.»

James excelle

Jeudi, James a reçu le titre de joueur de décembre dans l’Est en vertu de moyennes de 27,5 points, 10,3 mentions d’assistance et 8,2 rebonds par joute. Il a aidé les siens à conserver une fiche de 9-5 pendant le mois

Dans l’Ouest, Russell Westbrook, du Thunder d’Oklahoma City, a été choisi. Le vétéran a mené sa formation vers une fiche de 12-5, maintenant des moyennes de 27,8 points, 10,6 assistances et 10,2 rebonds par sortie.