Le match Bruins-Panthers sera remis

La Ligue nationale de hockey a décidé de repousser la tenue du match entre les Panthers de la Floride et les Bruins de Boston prévu jeudi soir au TD Garden en raison du mauvais temps qui sévit dans la région.



Aucune date de reprise n’a été précisée à ce jour. Également, la présentation du duel opposant la formation du Massachusetts aux Hurricanes de la Caroline, samedi, n’est pas en péril pour l’instant.

Les prévisions météorologiques pour le secteur concerné indiquaient une forte tempête comprenant de forts vents et des accumulations de neige allant de 8 à 14 po.

Les Bruins occupent le deuxième rang de la section Atlantique avec une fiche de 22-10-6 et un total de 50 points. Pour leur part, les Panthers sont au 12e échelon de l’Association de l’Est avec 39 points. Ils visiteront les Red Wings de Detroit, vendredi.





Tonight’s game between the @FlaPanthers and @NHLBruins at @TDGarden, NHL Game No. 616, has been postponed due to the severe winter storm impacting the area.



The date and time of the rescheduled game will be announced at a later date.