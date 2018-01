EN DIRECT : Canada c. République tchèque

L'équipe canadienne de hockey junior n'a qu'un objectif en tête ce jeudi soir, soit rejoindre les Suédois en finale du Championnat mondial alors qu'elle croisera le fer avec la République tchèque en demi-finale, à Buffalo, dès 20h.

La rencontre est présentement en cours. En deuxième période, le Canada a les devants 2-1.

Le hic, c'est que les Tchèques comptent parmi les plus sous-estimés du tournoi. Après tout, ils ont bel et bien disposé des puissants Russes lors de la ronde préliminaire par la marque de 5 à 4.

En quarts de finale, la République tchèque a également déjoué les plans de l'équipe finlandaise qui tentait un retour dans le carré d'as après une décevante neuvième place en 2017.

DEUXIÈME PÉRIODE

01:53 | Boris Katchouk offre l'opportunité aux Tchèques de créer l'égalité. Il écope de deux minutes de pénalité pour bâton élevé.

00:00 | Début de la période.

PREMIÈRE PÉRIODE

18:08 | BUT - Drake Batherson fait payer les Tchèques pour leur indiscipline. Le Canada prend les devants pour la première fois du match. 2-1.

16:11 | Albert Michnac n'apprend pas des erreurs de son équipe. Les Canadiens profitent de l'avantage d'un homme pour une deuxième fois en quelques minutes.

15:05 | BUT - Sam Steel s'occupe de la réplique en avantage numérique. Un tir frappé qui donne contre la caméra à l'intérieur du filet. 1-1.

14:10 | Martin Kaut est accusé par les officiels d'avoir retardé la partie. Le Canada profite d'un avantage numérique pour deux minutes.

08:28 | Alex Formenton de l'équipe canadienne écope d'une pénalité mineure pour avoir assené un coup de coude.

05:55 | BUT - Filip Zadina, déjà auteur de cinq buts dans le tournoi, inscrit les Tchèques au tableau indicateur. 1-0.

00:00 | Début de la rencontre.

NOTES

L’équipe tchèque compte par ailleurs sur le deuxième plus haut pourcentage de réussite en avantage numérique derrière le Canada, avec 50 %, et les Filip Zadina et Martin Necas ont été de vrais poisons en zone offensive depuis le début de la compétition.

La dernière fois que les deux formations nationales s'étaient affrontées dans le cadre du Championnat mondial de hockey junior, c'était en 2013. Les Tchèques l'avaient emporté en fusillade au compte de 5 à 4.

Les Tchèques sont talentueux et comptent sur des joueurs ayant la capacité de faire la différence à eux seuls. Toutefois, ce qui pourrait avantager le Canada dans une rencontre comme celle de ce soir, c’est la profondeur en attaque.

Depuis le début de la compétition, jamais Ducharme n’a changé ses trios et ils ont tous contribué. Au total, 14 joueurs différents ont inscrit au moins un but depuis le début du tournoi.

D'ailleurs, après avoir raté les quarts de finale en raison d’une blessure au bas du corps, Victor Mete sera en uniforme face aux Tchèques.