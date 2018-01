LAH : Matt Taormina et Chris Terry au match des étoiles

L’attaquant Chris Terry et le défenseur Matt Taormina seront les représentants du Rocket de Laval au week-end des étoiles de la Ligue américaine de hockey (LAH) prévu les 28 et 29 janvier à Utica, dans l’État de New York.

Terry en sera à sa troisième participation à cet événement. Il a inscrit 18 buts et 20 mentions d’aide pour 38 points en 33 matchs avec le club-école du Canadien de Montréal cette saison. De son côté, Taormina jouera à la classique pour la quatrième fois de sa carrière. En 2017-2018, il amassé 28 points, dont deux filets, et pris part à 36 rencontres.

Outre ces deux joueurs, le Québécois Gabriel Gagné, des Senators de Belleville, évoluera avec la formation de la section Nord. Chez les représentants de l’Atlantique, Danick Martel (Phantoms de Lehigh Valley) et Alexandre Grenier (Thunderbirds de Springfield) seront en uniforme, tout comme l’ancien de la Ligue de hockey junior majeur du Québec Daniel Sprong (Penguins de Wilkes-Barre/Scranton) et Christopher Bourque (Bears de Hershey), le fils de Raymond Bourque.

Antoine Bibeau (Barracuda de San Jose) se retrouvera devant le filet de l’équipe du Pacifique, alors que Pascal Vincent (Moose du Manitoba) dirigera le club de la Centrale.