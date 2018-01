Joe Thornton et Nazem Kadri se «picossent» dès le départ

Joe Thornton et Nazem Kadri ont jeté les gants dès le début du match entre les Sharks de San Jose et les Maple Leafs à Toronto, jeudi.

Les deux joueurs de centre ont été chassés du point de mise en jeu après s’être échangé quelques coups de bâtons. A suivi leur bref combat; Thornton a invité son adversaire à retirer son masque, mais Kadri n’a pas obtempéré et, rapidement, les deux attaquants se sont retrouvés couchés sur la glace.

S'il n'a pas remporté le combat, l'attaquant des Maple Leafs de Toronto a tout de même gardé un souvenir de son adversaire : un bout de barbe!

Kadri literally drops a handful of Thornton's beard on the ice after the fight. Ew. pic.twitter.com/Ncgprzax0G