Evgeny Kuznetsov se débrouille bien... comme gardien!

Evgeny Kuznetsov a tous les talents.

L’attaquant des Capitals a prouvé jeudi qu’il se débrouille bien avec un équipement de gardien.

Kuznetsov a arrêté les tirs de ses coéquipiers pendant une vingtaine de minutes à la séance d’entraînement du jour, après avoir préalablement reçu la permission de son entraîneur Barry Trotz. Apparemment, c’était un pari avec le défenseur Dmitry Orlov.

Voyez-le à l’œuvre dans les vidéos ci-dessous :

Who's that goalie, you ask? Why, it's Evgeny Kuznetsov! pic.twitter.com/Ioc0RB2Ybv