Vous pourrez voir Eugenie Bouchard en action à TVA Sports ce soir.

La Québécoise et Vasek Pospisil affronteront la Belgique à la Coupe Hopman de tennis, diffusée dès 21h30 sur nos ondes.

Contrairement au Canada, la Belgique est toujours dans la course au titre à Perth, en Australie. L’équipe composée de David Goffin et Elise Mertens présente une fiche de 1-1, tout comme l’Australie. L’Allemagne (2-0) trône en tête du groupe. De son côté, le Canada (0-2) est en quête de sa première victoire, après avoir perdu contre l’Australie et l’Allemagne.

L'équipe de Suisse, menée par Roger Federer, est d’ores et déjà qualifiée pour la finale.