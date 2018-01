Draymond Green s’illustre dans la victoire des Warriors

Draymond Green a réalisé un triple double dans la victoire de 124-114 des Warriors de Golden State face aux Rockets, jeudi, à Houston.

Les Rockets sont sortis en force au premier quart, se donnant une mince avance de 37-33. Les visiteurs ont ensuite dominé les trois quarts suivants, particulièrement le quatrième au cours duquel les Rockets n’ont récolté que 24 points contre 31 pour leurs adversaires.

Green a amassé 17 points, 14 rebonds et 10 mentions d’assistance dans la victoire. Klay Thompson et Stephen Curry ont été les autres meneurs pour les Warriors avec des récoltes respectives de 28 et de 29 points.

Du côté des Rockets, Eric Gordon a été le joueur le plus prolifique avec 30 points. Chris Paul, 28 points, et Gerald Green, 29 points, ont également fait leur part sur le plan offensif. Clint Capela s’est également illustré en récoltant 10 rebonds.