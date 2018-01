DeMarco Murray absent samedi

Le porteur de ballon des Titans du Tennessee DeMarco Murray ratera le match de premier tour éliminatoire prévu samedi contre les Chiefs de Kansas City en raison d’une blessure au genou.

Le vétéran ne s’est pas entraîné avec ses coéquipiers cette semaine, lui qui aurait subi une déchirure au ligament collatéral médial lors de l’avant-dernière partie des siens, selon le réseau ESPN.

Pour sa part, le demi offensif Derrick Henry aura à nouveau droit à du travail au champ arrière. Limité à 51 verges au sol par les Jaguars de Jacksonville dimanche, il avait exprimé son insatisfaction quant à sa performance, mentionnant au site titaninsider.com que son jeu manquait de rigueur.

Henry a totalisé 744 verges et cinq touchés par la voie terrestre cette saison. De son côté, Murray a accumulé 659 verges et six majeurs en 184 courses.